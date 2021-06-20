Пандев после матча с Украиной объявил о завершении карьеры в сборной
21:09 - Читати українською
Главная звезда сборной Македонии Горан Пандев попрощается с национальной командой после Евро-2020.
"Думаю, сейчас подходящий момент, чтобы попрощаться с национальной сборной", – цитирует Пандева AP.
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37-летний форвард на Евро-2020 забил в ворота австрийцев, а также заработал пенальти в матче против сборной Украины. Последним поединком за сборную для Горана станет игра с Нидерландами.
Пандев считается легендой сборной Северной Македонии, за которую он провел 121 матч и забил 38 мячей.
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