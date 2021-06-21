В рамках 3-го тура группового этапа чемпионата Европы сборная Нидерландов проэкзаменует команду Северной Македонии. Анонс и прогноз на матч читайте на "Футбол 24".

Северная Македония – Нидерланды

21 июня, 19:00. Амстердам, Йохан Кройф Арена

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Телетрансляция на канале "Футбол 1", текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24"

Йохан Кройф Арена примет уникальный матч Евро-2020. Македонцы и нидерландцы сыграют в свое удовольствие, поскольку на итоговое положение обеих команд исход поединка не повлияет. Недостаток турнирной мотивации, однако, должен снять груз ответственности с балканцев и "оранье", что поспособствует зрелищной игре.

Сборная Нидерландов попытается войти в элитный клуб команд с максимумом очков после группового этапа. Наставник "оранжевых" Франк де Бур настраивает своих подопечных только на победу и внесет лишь косметические изменения в состав, например убережет де Рона от перебора желтых карточек. Также ждут своего шанса молодые форварды ПСВ Маллен и Гакпе.

Дополнительная интрига – вероятно прощальный матч в футболке национальной команды для Горана Пандева. Легендарный македонец дебютировал за "красных львов" в июне 2001 года и переписал все рекорды гордой балканской сборной. Ветеран забил Австрии, а первые набранные очки на чемпионатах Европы стали бы идеальным завершением 20-летнего пути Пандева в пантеон национальных героев.

Интересные факты

– Горан Пандев принял участие во всех четырех предыдущих встречах соперников;

– Нидерланды не играли в плей-офф турнира с Евро-2008;

– ассистент де Бура Руд ван Нистелрой не смог забить македонцам в единственном безголевом противостоянии команд (октябрь 2005-го).

Ориентировочные составы команд

Северная Македония: Димитриевски – С. Ристовски, Велкоски, Муслиу – Николов, Барди, Адеми, Алиоски – Эльмас – Пандев, Трайковски

Нидерланды: Стекеленбург – Де Лигт, де Врей, Блинд – Дюмфрис, Ф. де Йонг, Гравенберх, Вейналдум, ван Анхольт – Депай, Мален

Прогноз "Футбол 24": 1:2

Сборная Нидерландов желает сохранить взятый в стартовых турах победный темп. После шквала критики накануне Евро-2020 де Бур и его команда стремятся посрамить скептиков и местных диванных экспертов. На фоне уверенных побед над Украиной и Австрией македонцы выглядят сдобной булочкой для "оранье". Конечно, на балканцев не давит ответственность за результат, но номинальные гости обязаны победить в третий раз подряд и завершить групповой этап с максимумом очков.