Месси эмоционально попрощался с Вальверде

Лидер испанской Барселоны Лионель Месси трогательно попрощался с уволенным тренером "блаугранас" Эрнесто Вальверде.

"Спасибо за все, Мистер. Конечно, ты останешься великим, куда бы ты ни шел, поскольку ты не только хороший профессионал, ты замечательный человек. Успехов, крепко обнимаю", – написал аргентинец в своем Instagram.

Вальверде трогательным письмом попрощался с Барселоной

Напомним, Барселона уволила Эрнесто Вальверде и назначила на пост наставника Кике Сетьена. После 19-ти туров Примеры действующий чемпион Испании лидирует, опережая Реал лишь по дополнительным показателям. В 1/8 финала Лиги чемпионов Барселону ожидает встреча с Наполи.

В свою очередь Сетьен ранее работал с Расингом, Полидепортиво, сборной Экваториальной Гвинеи, Логроньесом, Луго, Лас-Пальмасом и Бетисом.

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