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Сетьєн повернув до першої команди Барселони 20-річного вихованця клубу – він лайкнув пост про звільнення Вальверде

15 січня 14:14 5967 Читать на русском
Сетьєн повернув до першої команди Барселони 20-річного вихованця клубу – він лайкнув пост про звільнення Вальверде
Рікард Пуч / Bleacher Report

20-річний вихованець Барселони Рікард Пуч повернувся до тренувань з першою командою.

Новий головний тренер "блаугранас" Кіке Сетьєн залучив молодого хавбека до тренувань основної команди, інформує Marca. Очікується, що Пуч потрапить до в заявки каталонців на матч з Гранадою, який відбудеться в неділю, 19 січня.

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Зазначимо, що Пуч вже дебютував за першу команду Барселони – в минулому сезоні хавбек зіграв 3 матчі. Колишній наставник "синьо-гранатових" Ернесто Вальверде не був готовий надати вихованцю клубу стабільну ігрову практику і наполягав на тому, щоб він вирушив в оренду. Сам футболіст хотів залишитися у клубі, тому у нього виник конфлікт з директором академії "блаугранас" Патріком Клюйвертом.

До слова, в поточному сезоні Пуч зіграв 17 матчів за Барселону Б, у яких забив 2 голи. Цікаво, що після відставки Ернесто Вальверде гравець лайкнув пост про звільнення тренера в офіційному інстаграмі Барселони.

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Теги
Іспанія Кіке Сетьєн Кіке Сетьєн Барселона Барселона Ернесто Вальверде Ернесто Вальверде Рікард Пуч Рікард Пуч
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