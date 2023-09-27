Уже на 4-й минуте Крушинский классно пробил под перекладину, но Волынец потянул этот выстрел. Впрочем, после этого атаковал исключительно СК Днепр-1, но до перерыва команды так и не забили. Ситуация не менялась и во втором тайме, хотя тренеры и провели несколько замен. Лишь на 80-й минуте Адамюк с близкого расстояния замкнул навес Сватка.

Полесье вышло в 1/4 финала Кубка Украины – житомиряне выбили СК Днепр-1 в серии пенальти, но потеряли лидера

Полесье отыгралась под занавес игры: Кушниренко в компенсированное время затолкал мяч в сетку ворот и перевел игру в дополнительное время. В овертаймах команды не забили, да еще и травмировался Назаренко. А в серии пенальти Полесье оказалось сильнее – Гуцуляк подставил СК Днепр-1, став единственным, кто не реализовал 11-метровый.