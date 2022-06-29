Руководство итальянского футбола ввело интересное изменение в регламенте первенства. Теперь в сезоне может быть на один поединок больше.

В Серии А было правило, согласно которому при равенстве очков двух команд выше располагалась та, которая имела лучшую статистику очных встреч. Это касалось всех мест в турнирной таблице.

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Сейчас же Федерация футбола Италии утвердила изменение расположения на вершине таблицы. Если после последнего тура там очутятся две команды с одинаковым количеством очков, между ними состоится "золотой матч" за Скудетто.

Напомним, кампания Серии А 2021/22 завершилась победой Милана, который на два зачетных балла опередил Интер. Новый сезон кальчо стартует в начале августа.