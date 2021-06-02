Услугами фулбека интересуется чемпион Англии Манчестер Сити, утверждает Sport.es.

Манчестер Сити обновил предложение по Кейну – в Тоттенхэм может поехать еще один звездный мятежник

Представители "горожан" якобы контактировали с Барселоной относительно возможности подписания Серхи Роберто. Сити пытался оформить трансфер еще в прошлом году, но универсал Барсы тогда отклонил предложение английского гранда.

Сейчас ситуация изменилась и переход интересен трем сторонам: "блаугранас" хотят обновить состав, Серхи Роберто стремится иметь стабильную игровую практику, а наставник Ман Сити Хосеп Гвардиола все еще в восторге от многофункциональности воспитанника каталонцев. Контракт полузащитника с Барселоной действует до лета 2022-го.

К слову, в сезоне 2020/21 Серхи Роберто провел лишь 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 2 ассиста.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує