ЧМ-2018 Сербия – Швейцария: порядок бьет класс, свободные зоны для швейцарцев и вероятный вылет сербов

Сборная Швейцарии в матче против Сербии сумела отыграться после проигранного первого тайма, а на последних минутах вырвала победу за счет гола Шакири.

Матч Сербия – Швейцария мог определить первого участника 1/8 финала чемпионата мира-2018 от группы Е – правда, для этого сербам надо было побеждать. Подопечные Младена Крстаича не стали раскачиваться, создав первый голевой момент уже на 5-й минуте, когда Зоммер парировал удар Митровича из пределов штрафной после навеса. Через минуту Митрович повторил свою попытку, на этот раз попав в ближнюю девятку – 1:0.

Сербия – Швейцария – 1:2 – видео голов и обзор матча

Швейцарцы смогли выровнять игру, захватив контроль над мячом. До голевого момента в первом тайме альпийцы пришли только раз: на 30-й минуте Цубер отдал классную передачу в центр штрафной, где Джемаили вторым касанием метров с пяти пробил в ближний – Стойкович фантастически среагировал и отбил этот выстрел.

Сербия – Швейцария: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

Впрочем, последнее слово в тайме осталось за сербами: на 44-й минуте Тадич навесил с углового, а Матич на дальней штанге не смог с метра переправить мяч в ворота! Через две минуты всё тот же Тадич приложился по мячу, однако его удар из-за пределов штрафной пролетел в сантиметрах над перекладиной.

Насколько хорошо Сербия провела первый тайм, настолько же классно сыграла Швейцария во втором. Тем не менее, первый момент создали именно сербы. На 51-й минуте Митрович и Милинкович-Савич неплохо разыграли мяч у ворот Швейцарии – Сергей сделал передачу на нападающего, тот пытался развернуться в штрафной, но защитник выбил мяч на угловой! Стандарт у сербов не удался, а швейцарцы выскочили в контратаку, которую завершил ударом с края штрафной Шакири. Мяч попал в защитника и отскочил под удар Джаке, который с ходу метров с 25-ти пробил в дальний угол без шансов для Стойковича – 1:1!

Матч скатился к позиционной борьбе, однако швейцарцы выглядели намного острее. Так, на 58-й минуте дальним ударом в перекладину попал Шакири, который на протяжении второго тайма был лучшим игроком сборной Швейцарии. На 82-й мощно пробил под перекладину Эмболо, однако удар парировал Стойкович. Сербы пытались отвечать контратаками, но сами же попали в плен: На 90-й минуте Гавранович пасом с собственной половины поля вывел Шакири один на один против защитника. Шакири убежал от него и пробил в ближний угол из пределов штрафной – 1:2.

Сербия – Швейцария: Шакири – лучший игрок матча

Матч завершился волевой победой сборной Швейцарии, набравшей 4 очка и занявшей второе место в группе Е, имея равенство очков с бразильцами. Сербы идут следом – в их активе 3 очка.

Швейцария: порядок бьёт класс

В сегодняшнем матче Бразилии и Коста-Рики класс побил порядок, однако в игре Швейцарии против сербов всё произошло с точностью до наоборот. Чем-то данная встреча напоминала битву швейцарцев против Бразилии в первом туре, когда альпийцы провалили старт, однако сумели выровнять ход поединка и добыть положительный результат. Многомиллионные сербы также снесли подопечных Петковича в первой половине первого тайма, однако потом перестали давить и дали швейцарцам создать несколько опасных моментов у собственных ворот.

Во втором тайме стала ощутимой разница в тактической грамотности команд и опыте наставников. Владимир Петкович после перерыва снял с игры таранного форварда Сеферовича, заменив его более гибким и мобильным Гаврановичем, который спускался вниз, больше помогал в отборе завязывал атаки. В обороне швейцарцы стали играть более плотно, в результате чего сербы стали проигрывать борьбу и подборы, что негативно сказалось на их позиционной и верховой игре. Младен Крстаич попытался взять швейцарцев числом, увеличив количество игроков в атаке, за что соперник наказал двумя голами из контратак. Порядок – win, класс – lose.

Сербы давали очень много пространства

Балканцы провели неплохой первый тайм, по делу переиграв швейцарцев. Они были более креативными, агрессивными и назойливыми, создав большее количество моментов, но всё равно могли пропустить. В обороне команды действовали примерно одинаково современно, с большим количеством игроков в зоне мяча и чтением передач, однако сербы часто действовали невнимательно.

Сербы слишком концентрировались на мяче, пытаясь атаковать игрока с ним большими силами. Особенно заметно это было во время супермомента на 30-й минуте, когда два защитника обозначили борьбу против Цубера. Тошич покинул свою зону, и туда без борьбы влетел Сеферович, сразу же получив разрезную передачу и выскочив один на один.

Во втором тайме такая тактика была особенно губительной: мобильные и скоростные хавбеки Швейцарии убегали от опекунов, оставляя за спиной большое количество игроков и пользуясь свободной зоной. Именно это и погубило сербов, получивших два гола на контратаках. Особенно ярким был первый, когда сразу пять игроков сконцентрировались на Цубере слева, полностью проигнорировав Шакири справа.

И хотя удар удалось заблокировать, все игроки Сербии уже были отыграны – и Джака без всякого сопротивления мастерски пробил в угол.

Сербия, вероятно, потеряла шансы на выход из группы

Сейчас в группе Е лидирует Бразилия, однако Швейцария с четырьмя очками находится на второй позиции за счет немного худшей разницы мячей. Ни одна из команд не имеет права на поражение, однако ситуация у сербов выглядит наиболее критически: они имеют три очка и очную игру против Бразилии в следующем туре. Выигрыш Сербии отправит её в первый в истории плей-офф чемпионата мира, ничья и поражение – оставят за бортом турнира.

Трудно оценивать шансы сербов в игре против бразильцев. Лидеры на этом чемпионате не впечатляют – а тем более "селесао", которые лишь в компенсированное время забили абсолютно невнятной Коста-Рике. Это должно дать надежду балканцам, однако под угрозой вылета "пентакампеоны" уж точно не станут играть в полноги. Учитывая же проблемы Сербии в обороне и её нестабильность в атаке, фаворитом на вылет видится именно сборная Младена Крстаича.

Интересные факты

1. Команды впервые встретились в очном матче – до этого они ни разу не играли друг против друга.

2. Сборная Швейцарии только четыре раза в истории не выходила из группы на чемпионате мира. Последний раз это было в 2010 году.

3. Сборная Сербии восемь лет не участвовала в крупных турнирах. Последний раз она выступала на чемпионате мира-2010, где заняла четвертое место в группе.

4. Сборная Сербии на чемпионатах мира ни разу не выходила из группы. Сербы играли в 1/8 финала ЧМ-1998, однако тогда они выступали под флагом Югославии.

Превью ЧМ-2018, группа E: Бразилия, Швейцария, Коста-Рика, Сербия – все, что нужно знать

ЧМ-2018, группа Е, 2-й тур

Сербия – Швейцария – 1:2

Голы: Митрович, 6 – Джака, 53, Шакири, 90

Михаил Юхименко, Футбол 24