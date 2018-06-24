Сербия – Швейцария: онлайн-трансляция матча ЧМ-2018 – как это было

Главные тренеры сборных Сербии и Швейцарии объявили стартовые составы на очный матч 2-го тура ЧМ-2018 в группе Е.

Матч Сербия – Швейцария стартовал в 21:00 по киевскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию встречи можно было прочитать на Футбол 24. Конкуренты команд по группе Е также сыграли свой матч – Бразилия победила Коста-Рику за счет голов на последних минутах.

Сербия – Швейцария – 1:2 – видео голов и обзор матча

Сербия: Стойкович, Д. Тошич, Иванович, Миленкович, Коларов, Матич, Милинкович-Савич, Миливоевич, Тадич, Костич, Митрович

Швейцария: Зоммер, Родригес, Аканджы, Шер, Лихштайнер, Джака, Бехрами, Цубер, Джемаили, Шакири, Сеферович

Сербия – Швейцария: прогноз на матч ЧМ-2018