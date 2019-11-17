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Сербия – Украина: Зинченко чуть не сошел с ума после спасительного мяча Беседина

19:20 516 Читати українською
Сербия – Украина: Зинченко чуть не сошел с ума после спасительного мяча Беседина
Александр Зинченко (слева) / УАФ

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко не сдерживал эмоций во время матча Сербия – Украина в рамках отбора на Евро-2020.

9’ Душан Тадич
56’ Александар Митрович
 
Роман Яремчук 33’
Артем Беседин 90+3’
9’ Душан Тадич
33’ Роман Яремчук
56’ Александар Митрович
90+3’ Артем Беседин

Напомним, Зинченко пропускал матч Сербия – Украина из-за травмы, но дистанционно поддерживал своих партнеров по команде.

Сербия – Украина – видео голов

После забитого мяча Артема Беседина на последних секундах матча Александр не сдерживал эмоций – невеста хавбека Влада Седан едва не пострадала. Комментировать что-то лишнее – это надо просто увидеть.

К слову, Украина не потерпела ни одного поражения в отборе на Евро-2020 и вышла из группы с первого места. Жеребьевка финальной части пройдет в Бухаресте 30 ноября.

Украина в Сербии вырвала драматическую ничью благодаря Беседину, завершив отбор Евро-2020 без поражений

blog_ava
Украина в Сербии вырвала драматическую ничью благодаря Беседину, завершив отбор Евро-2020 без поражений
17:54
1731
Теги
Сборная Украины Украина Украина Сербия - Украина Евро-2020 Видеоновости Александр Зинченко Александр Зинченко
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