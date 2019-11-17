Сербия – Украина: Зинченко чуть не сошел с ума после спасительного мяча Беседина

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко не сдерживал эмоций во время матча Сербия – Украина в рамках отбора на Евро-2020.

Напомним, Зинченко пропускал матч Сербия – Украина из-за травмы, но дистанционно поддерживал своих партнеров по команде.

Сербия – Украина – видео голов

После забитого мяча Артема Беседина на последних секундах матча Александр не сдерживал эмоций – невеста хавбека Влада Седан едва не пострадала. Комментировать что-то лишнее – это надо просто увидеть.

К слову, Украина не потерпела ни одного поражения в отборе на Евро-2020 и вышла из группы с первого места. Жеребьевка финальной части пройдет в Бухаресте 30 ноября.

Украина в Сербии вырвала драматическую ничью благодаря Беседину, завершив отбор Евро-2020 без поражений