Сербія – Україна: Зінченко ледь не збожеволів після рятівного м'яча Бєсєдіна

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко не стримував емоцій під час матчу Сербія – Україна в рамках відбору на Євро-2020.

Нагадаємо, Зінченко пропускав матч Сербія – Україна через травму, але дистанційно підтримував своїх партнерів по команді.

Сербія – Україна – відео голів

Після забитого м'яча Артема Бєсєдіна на останніх секундах матчу Олександр не стримував емоцій – наречена хавбека Влада Седан ледь не постраждала. Коментувати щось зайве – це треба просто побачити.

До слова, Україна не зазнала жодної поразки у відборі на Євро-2020 та вийшла з групи з першого місця. Жеребкування фінальної частини пройде в Бухаресті 30 листопада.

Україна в Сербії вирвала драматичну нічию завдяки Бєсєдіну, завершивши відбір Євро-2020 без поразок