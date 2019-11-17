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Сербія – Україна: Зінченко ледь не збожеволів після рятівного м'яча Бєсєдіна

19:20 5752 Читать на русском
Сербія – Україна: Зінченко ледь не збожеволів після рятівного м'яча Бєсєдіна
Олександр Зінченко (зліва) / УАФ

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко не стримував емоцій під час матчу Сербія – Україна в рамках відбору на Євро-2020.

9’ Душан Тадіч
56’ Алєксандар Мітровіч
 
Роман Яремчук 33’
Артем Бєсєдін 90+3’
9’ Душан Тадіч
33’ Роман Яремчук
56’ Алєксандар Мітровіч
90+3’ Артем Бєсєдін

Нагадаємо, Зінченко пропускав матч Сербія – Україна через травму, але дистанційно підтримував своїх партнерів по команді.

Сербія – Україна – відео голів

Після забитого м'яча Артема Бєсєдіна на останніх секундах матчу Олександр не стримував емоцій – наречена хавбека Влада Седан ледь не постраждала. Коментувати щось зайве – це треба просто побачити.

До слова, Україна не зазнала жодної поразки у відборі на Євро-2020 та вийшла з групи з першого місця. Жеребкування фінальної частини пройде в Бухаресті 30 листопада.

Україна в Сербії вирвала драматичну нічию завдяки Бєсєдіну, завершивши відбір Євро-2020 без поразок

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Теги
Сербія - Україна Євро-2020 Україна Україна Збірна України Відеоновини Олександр Зінченко Олександр Зінченко
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