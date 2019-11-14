toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Сборная Украины
УКРАИНА - ЭСТОНИЯ СБОРНАЯ УКРАИНЫ ЕВРО-2020

Сербия – Украина: на матче будет работать шотландская бригада арбитров

14:33 20 Читати українською
Сербия – Украина: на матче будет работать шотландская бригада арбитров
Бобби Мэдден / Scottishfa.co.uk

Обнародованы фамилии рефери, которые будут обслуживать последний матч "сине-желтых" в этом году.

 

Заключительный матч отборочного турнира к чемпионату Европы-2020 между Сербией и Украиной будет обслуживать шотландская бригада арбитров, сообщает официальный сайт УАФ.

Украина – Эстония: команда Шевченка совершила традиционную предматчевую прогулку

Главным рефери матча станет 41-летний Бобби Мэдден. На линиях ему будут помогать Дэвид Рум и Грэм Стюарт. Обязанности четвертого арбитра будет выполнять Дональд Робертсон.

Напомним, поединок между Сербией и Украиной состоится в Белграде 17 ноября. Начало матча в 16:00 по киевскому времени.

Украина – Эстония: анонс товарищеского матча

blog_ava
Ибрагимович официально покинул Лос-Анджелес Гэлакси, попрощавшись эпическим заявлением
09:33
379
Теги
Украина Украина Сборная Украины Арбитры Бобби Мэдден Бобби Медден Сербия - Украина Сербия Сербия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
48
мин
Украина
19:00
Эстония
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук