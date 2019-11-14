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Украина – Эстония: команда Шевченка совершила традиционную предматчевую прогулку

14:06 72 Читати українською
Украина – Эстония: команда Шевченка совершила традиционную предматчевую прогулку
Сборная Украины во время прогулки на Славутич-Арене / УАФ

Тренерский штаб национальной команды и игроки сборной совершили прогулку Запорожьем, а впоследствии провели небольшую разминку на стадионе.

 

Довольно необычной получилась традиционная предматчевая прогулка сборной Украины в Запорожье – прогулявшись по городу, команда посетила Славутич-Арену, сообщает официальный сайт УАФ.

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Футболисты протестировали качество газона и остались довольны его состоянием. Затем, под руководством тренера по физподготовке Ивана Баштового, игроки национальной сборной провели небольшую разминку.

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Напомним, сегодня, 14 ноября, команда Андрея Шевченко встретится в товарищеском матче со сборной Эстонии. Начало игры в 19:00.

Украина – Эстония: анонс товарищеского матча

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Эстония Эстония Украина Украина Сборная Украины Украина - Эстония Славутич-Арена
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