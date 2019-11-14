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Сербія – Україна: на матчі працюватиме шотландська бригада арбітрів

14:33 491 Читать на русском
Сербія – Україна: на матчі працюватиме шотландська бригада арбітрів
Боббі Медден / Scottishfa.co.uk

Оприлюднено прізвища рефері, які обслуговуватимуть останній матч "синьо-жовтих" у цьому році.

 

Завершальний матч відбірного турніру до чемпіонату Європи-2020 між Сербією та Україною обслуговуватиме шотландська бригада арбітрів, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Головним рефері матчу стане 41-річний Боббі Медден. На лініях йому допомагатимуть Девід Рум і Грем Стюарт. Обов’язки четвертого арбітра виконуватиме Дональд Робертсон.

Нагадаємо, поєдинок між Сербією та Україною відбудеться у Белграді 17 листопада. Початок матчу о 16:00 за київським часом.

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