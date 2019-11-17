Сербия – Украина: Цыганков отдал первый ассист за национальную сборную в юбилейном матче

Атакующий полузащитник Динамо Виктор Цыганков оформил дебютную голевую передачу в составе национальной команды.

Голевая передача Виктора Цыганкова на Романа Яремчука в матче Сербия – Украина стала первой для вице-капитана киевлян в составе национальной сборной, сообщает официальный сайт Динамо.

Сербия – Украина – 2:2 – видео голов и обзор матча

На 32-й минуте игры Цыганков ассистировал Роману Яремчуку, который ударом головой сделал счет 1:1. Виктор провел на поле 77 минут, а матч Сербия – Украина стал для него 20-м за национальную команду. В активе Цыганкова 3 гола за сборную – все в 2019 году (дубль в ворота Сербии и гол Люксембургу).

Напомним, Украина сыграла вничью с Сербией и вышла на Евро-2020 с первого места группы B. При жеребьевке финальной части команда Шевченко будет сеяной из первой корзины.

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