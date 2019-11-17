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Сербия – Украина: Цыганков отдал первый ассист за национальную сборную в юбилейном матче

20:56 60 Читати українською
Сербия – Украина: Цыганков отдал первый ассист за национальную сборную в юбилейном матче
Виктор Цыганков в матче Сербия – Украина

Атакующий полузащитник Динамо Виктор Цыганков оформил дебютную голевую передачу в составе национальной команды.

9’ Душан Тадич
56’ Александар Митрович
 
Роман Яремчук 33’
Артем Беседин 90+3’
9’ Душан Тадич
33’ Роман Яремчук
56’ Александар Митрович
90+3’ Артем Беседин

Голевая передача Виктора Цыганкова на Романа Яремчука в матче Сербия – Украина стала первой для вице-капитана киевлян в составе национальной сборной, сообщает официальный сайт Динамо.

Сербия – Украина – 2:2 – видео голов и обзор матча

На 32-й минуте игры Цыганков ассистировал Роману Яремчуку, который ударом головой сделал счет 1:1. Виктор провел на поле 77 минут, а матч Сербия – Украина стал для него 20-м за национальную команду. В активе Цыганкова 3 гола за сборную – все в 2019 году (дубль в ворота Сербии и гол Люксембургу).

Напомним, Украина сыграла вничью с Сербией и вышла на Евро-2020 с первого места группы B. При жеребьевке финальной части команда Шевченко будет сеяной из первой корзины.

Украина в Сербии вырвала драматическую ничью благодаря Беседину, завершив отбор Евро-2020 без поражений

blog_ava
Сербия – Украина: анонс матча квалификации к Евро-2020
08:00
1415
Теги
Евро-2020 Сборная Украины Сербия - Украина Украина Украина Виктор Цыганков Виктор Цыганков
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