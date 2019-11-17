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Сербія – Україна: Циганков віддав перший асист за національну збірну в ювілейному матчі

20:56 345 Читать на русском
Сербія – Україна: Циганков віддав перший асист за національну збірну в ювілейному матчі
Віктор Циганков в матчі Сербія – Україна

Атакувальний півзахисник Динамо Віктор Циганков оформив дебютну гольову передачу в складі національної команди.

9’ Душан Тадіч
56’ Алєксандар Мітровіч
 
Роман Яремчук 33’
Артем Бєсєдін 90+3’
9’ Душан Тадіч
33’ Роман Яремчук
56’ Алєксандар Мітровіч
90+3’ Артем Бєсєдін

Гольова передача Віктора Циганкова на Романа Яремчука в матчі Сербія – Україна стала першою для віце-капітана киян у складі національної збірної, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Сербія – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

На 32-й хвилині гри Циганков асистував Роману Яремчуку, який ударом головою зробив рахунок 1:1. Віктор провів на полі 77 хвилин, а матч Сербія – Україна став для нього 20-м за національну команду. В активі Циганкова 3 голи за збірну – всі у 2019 році (дубль у ворота Сербії та гол Люксембургу).

Нагадаємо, Україна зіграла унічию з Сербією та вийшла на Євро-2020 з першого місця групи B. При жеребкуванні фінальної частини команда Шевченка буде сіяною з першого кошика.

Україна в Сербії вирвала драматичну нічию завдяки Бєсєдіну, завершивши відбір Євро-2020 без поразок

blog_ava
Сербія – Україна: онлайн-трансляція матчу відбору Євро-2020 – як це було
17:55
17723
Теги
Сербія - Україна Збірна України Україна Україна Євро-2020 Віктор Циганков Віктор Циганков
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