Сербія – Україна: Циганков віддав перший асист за національну збірну в ювілейному матчі

Атакувальний півзахисник Динамо Віктор Циганков оформив дебютну гольову передачу в складі національної команди.

Гольова передача Віктора Циганкова на Романа Яремчука в матчі Сербія – Україна стала першою для віце-капітана киян у складі національної збірної, повідомляє офіційний сайт Динамо.

Сербія – Україна – 2:2 – відео голів і огляд матчу

На 32-й хвилині гри Циганков асистував Роману Яремчуку, який ударом головою зробив рахунок 1:1. Віктор провів на полі 77 хвилин, а матч Сербія – Україна став для нього 20-м за національну команду. В активі Циганкова 3 голи за збірну – всі у 2019 році (дубль у ворота Сербії та гол Люксембургу).

Нагадаємо, Україна зіграла унічию з Сербією та вийшла на Євро-2020 з першого місця групи B. При жеребкуванні фінальної частини команда Шевченка буде сіяною з першого кошика.

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