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Хавбек сборной Сербии Джуричич: Нужно победить Люксембург и Украину и верить в чудо

08:51 60 Читати українською
Хавбек сборной Сербии Джуричич: Нужно победить Люксембург и Украину и верить в чудо
Филип Джуричич / DPA

Полузащитник сборной Сербии Филип Джуричич назвал задачи своей команды в двух заключительных матчах отбора Евро-2020 против Люксембурга (14 ноября) и Украины (17 ноября).

 

"Я понимаю, насколько важно для Сербии – претендовать на каждое большое соревнование. Нет эмоций, которые можно сравнить с игрой за свою страну на финальном турнире чемпионата Европы или мира.

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Мы должны победить Люксембург и Украину и поверить в чудо. Надежда умирает последней. Происходили и более странные вещи, так почему Португалия не сможет оступиться в одной из двух следующих игр?" – рассказал Джуричич в комментарии сайту ФСС.

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Напомним, за два тура до финиша португальцы занимают второе место группы В вслед за Украиной и впереди Сербии, которая отстает всего на одно очко. Роналду и компания сыграют против Литвы (14 ноября) и Люксембурга (17 ноября), "белые орлы" – против Люксембурга (14 ноября) и Украины (17 ноября).

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Евро-2020 Сербия - Украина Филип Джуричич Филип Джуричич Сербия Сербия
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