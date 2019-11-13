Хавбек сборной Сербии Джуричич: Нужно победить Люксембург и Украину и верить в чудо

Полузащитник сборной Сербии Филип Джуричич назвал задачи своей команды в двух заключительных матчах отбора Евро-2020 против Люксембурга (14 ноября) и Украины (17 ноября).

"Я понимаю, насколько важно для Сербии – претендовать на каждое большое соревнование. Нет эмоций, которые можно сравнить с игрой за свою страну на финальном турнире чемпионата Европы или мира.

Сербия – Украина: Пятов назвал главную задачу "сине-желтых"

Мы должны победить Люксембург и Украину и поверить в чудо. Надежда умирает последней. Происходили и более странные вещи, так почему Португалия не сможет оступиться в одной из двух следующих игр?" – рассказал Джуричич в комментарии сайту ФСС.

Сборная Португалии понесла немалые потери перед решающими матчами отбора на Евро-2020

Напомним, за два тура до финиша португальцы занимают второе место группы В вслед за Украиной и впереди Сербии, которая отстает всего на одно очко. Роналду и компания сыграют против Литвы (14 ноября) и Люксембурга (17 ноября), "белые орлы" – против Люксембурга (14 ноября) и Украины (17 ноября).