Сербия – Бразилия: Марсело мог получить травму из-за матраса в отеле Москвы

Причиной травмы защитника сборной Бразилии Марсело в поединке 3 тура чемпионата мира-2018 против Сербии мог стать некачественный матрас в московской гостинице, где останавливались бразильцы.

Защитник сборной Бразилии Марсело в поединке 3 тура группового этапа ЧМ-2018 против Сербии вынужден был покинуть поле уже на 10-й минуте из-за травмы спины. Это не помешало его партнерам одержать победу и оформить выход в 1/8 финала.

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По словам врача сборной Бразилии Родриго Ласмара, причиной повреждения спины у игрока мог стать слишком мягкий матрас московской гостиницы, в которой жила делегация бразильцев, информирует 101greatgoals.

"Пока рано говорить о дальнейшем развитии ситуации. Марсело очень хорошо отреагировал на медицинскую помощь, которую мы оказали ему на стадионе, но сейчас необходимо подождать еще 24 часа, чтобы поставить точный диагноз", – рассказал медик.

Сам Марсело заверил, что вскоре вернется на поле. Напомним, в 1/8 финала ЧМ-2018 Бразилия сыграет против Мексики. Матч состоится 2 июля.

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