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Сербія – Бразилія: Марсело міг отримати травму через матрац у готелі Москви

14:28 607 Читать на русском
Сербія – Бразилія: Марсело міг отримати травму через матрац у готелі Москви
Марсело залишає поле / фото: Твіттер збірної Бразилії

Причиною травми захисника збірної Бразилії Марсело у поєдинку 3 туру чемпіонату світу-2018 проти Сербії міг стати неякісний матрац у московському готелі, де зупинялись бразильці.

Захисник збірної Бразилії Марсело у поєдинку 3 туру групового етапу ЧС-2018 проти Сербії змушений був залишити поле вже на 10-й хвилині через травму спини. Це не завадило його партнерам здобути перемогу та оформити вихід в 1/8 фіналу.

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За словами лікаря збірної Бразилії Родріго Ласмара, причиною пошкодження спини у гравця міг стати надто м'який матрац московського готелю, у якому мешкала делегація бразильців, інформує 101greatgoals.

"Поки рано говорити про подальший розвиток ситуації. Марсело дуже добре відреагував на медичну допомогу, яку ми надали йому на стадіоні, але зараз необхідно почекати ще 24 години, щоб поставити точний діагноз", – розповів медик.

Сам Марсело запевнив, що незабаром повернеться на поле. Нагадаємо, у 1/8 фіналу ЧС-2018 Бразилія зіграє проти Мексики. Матч відбудеться 2 липня.

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ЧС 20183 тур

Сербія - Бразилія: Середа 27 червня 2018

Сербія
Матч завершено
0 : 2
Бразилія
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ЧС 2018 Бразилія Бразилія Сербія - Бразилія Марсело Марсело футбольні курйози
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