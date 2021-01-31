Форвард Сент-Трюйден Александр Филиппов в ближайшее время будет иметь возможность зарекомендовать себя в бельгийском клубе.

Сент-Трюйден не планирует продавать Александра Филиппова, сообщает Telegram-канал "Бомбардир".

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Боссы бельгийского клуба еще на этапе подписания украинца понимали, что дебютный сезон для форварда будет адаптивным к новой стране, поэтому Александр получит шанс закрепиться в основе.

В то же время клуб планирует попрощаться с другим своим нападающим – 26-летним бомбардиром сборной Гаити Дюкенсом Назоном, а на его место наигрывать Филиппова.

Напомним, украинец перешел в Сент-Трюйден из Десны в сентябре 2020 г. за 1,5 млн евро. В текущем сезоне провел за "канареек" 13 матчей, в которых забил 1 гол и отдал 4 результативные передачи.

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