Сент-Трюйден визначився з майбутнім Філліпова
Форвард Сент-Трюйдена Олександр Філіппов найближчим часом матиме можливість зарекомендувати себе у бельгійському клубі.
Сент-Трюйден не планує продавати Олександра Філіппова, повідомляє Telegram-канал "Бомбардир".
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Боси бельгійського клубу ще на етапі підписання українця розуміли, що дебютний сезон для форварда буде адаптивним до нової країни, тому Олександр матиме шанс закріпитися в основі.
Натомість клуб планує попрощатись з іншим своїм нападником – 26-річним бомбардиром збірної Гаїті Дюкенсом Назоном, а на його місце награвати Філіппова.
Нагадаємо, українець перейшов у Сент-Трюйден з Десни у вересні 2020 року за 1,5 млн євро. У поточному сезоні провів за "канарок" 13 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 4 результативні передачі.
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