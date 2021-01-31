Сент-Трюйден не планує продавати Олександра Філіппова, повідомляє Telegram-канал "Бомбардир".

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Боси бельгійського клубу ще на етапі підписання українця розуміли, що дебютний сезон для форварда буде адаптивним до нової країни, тому Олександр матиме шанс закріпитися в основі.

Натомість клуб планує попрощатись з іншим своїм нападником – 26-річним бомбардиром збірної Гаїті Дюкенсом Назоном, а на його місце награвати Філіппова.

Нагадаємо, українець перейшов у Сент-Трюйден з Десни у вересні 2020 року за 1,5 млн євро. У поточному сезоні провів за "канарок" 13 матчів, в яких забив 1 гол і віддав 4 результативні передачі.

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