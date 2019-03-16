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Сент-Этьен забил 5 голов Кану, Генгам одолел Дижон в битве аутсайдеров: Лига 1, матчи субботы

16 марта 23:24 5 Читати українською
Сент-Этьен забил 5 голов Кану, Генгам одолел Дижон в битве аутсайдеров: Лига 1, матчи субботы
Кан – Сент-Этьен – 0:5

Состоялись очередные матчи 29-го тура чемпионата Франции.

Лига 1, 29 тур

Анже – Амьен – 0:0

Генгам – Дижон – 1:0

Гол: Бла, 86

Кан – Сент-Этьен – 0:5

Голы: Амума, 4, Берич, 20, Нордин, 30 Гезали, 85, Вада, 90+1

Ним – Страсбур – 2: 2

Голы: Либои, 66, Саванье, 90+1 – Мосиба, 9, Фофана, 53

Сент-Этьен продолжает бороться за право выступать в еврокубках в следующем сезоне. Разгромная победа над Каном позволила "зеленым" сократить отставание от Лиона, который идет третьим, до 4-х очков. Кан остался последним.

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В битве аутсайдеров Генгам одолел Дижон и поднялся на восемнадцатое место. Анже и Амьен голов не забивали. А Ним на своем поле в конце матча спасся от поражения со Старсбуром.

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Сент-Этьен Сент-Этьен Кан Кан Генгам Генгам Франция Анже Анже
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