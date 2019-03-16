Сент-Етьєн забив 5 голів Кану, Генгам здолав Діжон в битві аутсайдерів: Ліга 1, матчі суботи

Відбулися чергові матчі 29-го туру чемпіонату Франції.

Ліга 1, 29 тур

Анже – Ам'єн – 0:0

Генгам – Діжон – 1:0

Гол: Бла, 86

Кан – Сент-Етьєн – 0:5

Голи: Амума, 4, Беріч, 20, Нордін, 30, Гезалі, 85, Вада, 90+1

Нім – Страсбур – 2:2

Голи: Лібої, 66, Саваньє, 90+1 – Мосіба, 9, Фофана, 53

Сент-Етьєн продовжує боротись за право виступати у єврокубках в наступному сезоні. Розгромна перемога над Каном дозволила "зеленим" скоротити відставання від Ліона, який йде третім, до 4-х очок. Кан залишився останнім.

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У битві аутсайдерів Генгам здолав Діжон і піднявся на 18-у сходинку. Анже та Ам'єн голів не забивали. А Нім на власному полі наприкінці матчі врятувався від поразки зі Старсбуром.