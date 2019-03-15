Монако прервал 9-матчевую беспроигрышную серию Лилля, Ницца не удержала победу над Тулузой

Состоялись первые матчи 29-го тура чемпионата Франции.

Франция, 29 тур

Лилль – Монако – 0:1

Гол: Карлос, 90

Ницца – Тулуза – 1:1

Голы: Сиприен, 20 – Мубеле, 89

Ницца и Тулуза не смогли выявить победителя. Вилан Сиприен вывел "орлов" вперед на 20-й минуте поединка. Однако гости смогли отыграться в конце встречи благодаря голу Ндомбе Мубеле.

Ницца после этой ничьей занимает 8-е место в турнирной таблице Лиги 1, Тулуза вышла на 14-е место.

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Монако довольно неожиданно одержал победу над одним из лидеров Лиги 1. До отчетного поединка Лилль в течение 9 матчей не проигрывал в Лиге 1. Победу монегаскам принес точный удар Карлоса в конце встречи.

Лилль остался вторым, имея в своем активе 57 очков, Монако теперь имеет 30 пунктов и поднялся на 16-е место.