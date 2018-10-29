Сент-Этьен – Ренн – 1:1 – видео голов и обзор матча

Соперник Динамо Ренн и Сент-Этьен расписали голевую ничью в матче 10 тура Лиги 1. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Для Ренна матч начался не лучшим образом, уже на 4-й минуте Хазри реализовал пенальти и вывел хозяев вперед.

Соперник Динамо Ренн перед матчем с киевлянами расписал ничью с Сент-Этьеном

Впрочем, соперник Динамо в Лиге Европы сумел восстановить статус-кво еще до перерыва – отличился Сарр.

Во втором тайме Ренн получил право пробить пенальти, но Бен Арфа не попал в ворота. В результате – ничья.

Ренн имеет в активе 12 очков и находится на 10 месте таблицы, Сент-Этьен с 16 пунктами находится на 6 месте.

Напомним, Ренн сыграет с Динамо уже в этот четверг.

Лига 1, 10-й тур

Сент-Этьен – Ренн – 1:1

Голы: Хазри, 4 (пен.) – Сарр, 34

Нереализованный пенальти: Бен Арфа, 67 (Ренн)