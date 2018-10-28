Сент-Етьєн – Ренн – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Суперник Динамо Ренн та Сент-Етьєн розписали гольову нічию у матчі 10 туру Ліги 1. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Для Ренна матч розпочався не найкращим чином, вже на 4-й хвилині Хазрі реалізував пенальті та вивів господарів вперед.
Суперник Динамо Ренн перед матчем з киянами розписав нічию з Сент-Етьєном
Втім, суперник Динамо у Лізі Європи зумів відновити статус-кво ще до перерви – відзначився Сарр.
У другому таймі Ренн отримав право пробити пенальті, але Бен Арфа не влучив у ворота. В результаті – нічия.
Ренн має в активі 12 очок та перебуває на 10 місці таблиці, Сент-Етьєн із 16 пунктами перебуває на 6 місці.
Нагадаємо, Ренн зіграє з Динамо вже цього четверга.
Ліга 1, 10-й тур
Сент-Етьєн – Ренн – 1:1
Голи: Хазрі, 4 (пен.) – Сарр, 34
Нереалізований пенальті: Бен Арфа, 67 (Ренн)