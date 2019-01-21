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Сент-Этьен – Лион – 1:2 – видео голов и обзор матча

21 января 10:20 78 Читати українською
Сент-Этьен – Лион – 1:2 – видео голов и обзор матча
Сент-Этьен – Лион – 1:2 / ФК Лион

Лион на последних секундах драматичного матча одержал победу над Сент-Этьеном в Ронском дерби. Смотрите видео голов и обзор матча.

Франция. Лига 1, 21 тур

Сент-Этьен – Лион – 1:2

Голы: Амума, 22 – Фекир, 65 (пен.), Дембеле, 90+4

Лига 1: Лион на последних секундах фантастического матча победил Сент-Этьен в Ронском дерби, Марсель обыграл Кан

Сент-Этьен и Лион сошлись в Ронском дерби на Жоффруа Гишар. Поединок оправдал свой статус и подарил зрителям настоящее зрелище. В первом тайме Ромен Амума ударом головой вывел хозяев вперед, а во второй половине встречи сначала Набиль Фекир реализовал пенальти. На последних же секундах встречи Мусса Дембеле удачно замкнул подачу в штрафную и заставил капитулировать Стефана Руффье, который в целом выдал невероятную игру, как и его оппонент Антони Лопеш.

Франция21 турЖоффруа Гишар (Сент-Этьен)

Сент-Этьен - Лион: Воскресенье 20 января 2019

Сент-Этьен
Матч окончен
1 : 2
Лион
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Франция Видеоновости Сент-Этьен Сент-Этьен Лион Лион Сент-Этьен - Лион
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