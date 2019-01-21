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Сент-Етьєн – Ліон – 1:2 – відео голів та огляд матчу

10:20 57 Читать на русском
Сент-Етьєн – Ліон – 1:2 – відео голів та огляд матчу
Сент-Етьєн – Ліон – 1:2 / ФК Ліон

Ліон на останніх секундах драматичного матчу здобув перемогу над Сент-Етьєном у Ронському дербі. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Франція. Ліга 1, 21 тур

Сент-Етьєн – Ліон – 1:2

Голи: Амума, 22 – Фекір, 65 (пен.), Дембеле, 90+4

Ліга 1: Ліон на останніх секундах фантастичного матчу переміг Сент-Етьєн у Ронському дербі, Марсель обіграв Кан

Сент-Етьєн та Ліон зійшлись у Ронському дербі на Жоффруа Гішар. Поєдинок виправдав свій статус і подарував глядачам справжнє видовище. У першому таймі Ромен Амума ударом головою вивів господарів уперед, а в другій половині зустрічі спочатку Набіль Фекір реалізував пенальті. На останніх же секундах зустрічі Мусса Дембеле вдало замкнув подачу до штрафного і змусив капітулювати Стефана Руфф'є, який загалом видав неймовірну гру, як і його опонент Антоні Лопеш.

Франція21 турЖоффруа Гішар (Сент-Етьєн)

Сент-Етьєн - Ліон: Неділя 20 січня 2019

Сент-Етьєн
Матч завершено
1 : 2
Ліон
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Теги
Франція Ліон Ліон Сент-Етьєн Сент-Етьєн Відеоновини Сент-Етьєн - Ліон
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