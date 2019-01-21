Сент-Етьєн – Ліон – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Ліон на останніх секундах драматичного матчу здобув перемогу над Сент-Етьєном у Ронському дербі. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Франція. Ліга 1, 21 тур

Сент-Етьєн – Ліон – 1:2

Голи: Амума, 22 – Фекір, 65 (пен.), Дембеле, 90+4

Ліга 1: Ліон на останніх секундах фантастичного матчу переміг Сент-Етьєн у Ронському дербі, Марсель обіграв Кан

Сент-Етьєн та Ліон зійшлись у Ронському дербі на Жоффруа Гішар. Поєдинок виправдав свій статус і подарував глядачам справжнє видовище. У першому таймі Ромен Амума ударом головою вивів господарів уперед, а в другій половині зустрічі спочатку Набіль Фекір реалізував пенальті. На останніх же секундах зустрічі Мусса Дембеле вдало замкнув подачу до штрафного і змусив капітулювати Стефана Руфф'є, який загалом видав неймовірну гру, як і його опонент Антоні Лопеш.