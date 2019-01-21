Лига 1: Лион на последних секундах фантастического матча победил Сент-Этьен в Ронском дерби, Марсель обыграл Кан

Лион в принципиальному для себя матче на последних секундах вырвал победу у Сент-Этьена, Марсель справился с Каном.
Франция. Лига 1, 21 тур
Ренн – Монпелье – 0:0
Анже – Нант – 1:0
Гол: Фулжене, 90+4
Кан – Марсель – 0:1
Гол: Сансон, 47
Бордо – Дижон – 1:0
Гол: Корнелиус, 77
Удаление: Амальфитано, 34 (Дижон)
Сент-Этьен – Лион – 1:2
Голы: Амума, 22 – Фекир, 65 (пен.), Дембеле, 90+4
Сент-Этьен и Лион встретились на Жоффруа Гишар в Ронском дерби. Обе команды ведут борьбу за Лигу чемпионов. Уже в первом тайме Ромен Амума замкнул подачу сверху и открыл счет в матче. Во втором тайме "ткачи" начали перехватывать игровое преимущество и заработали пенальти, который реализовал Набиль Фекир. Но фантастическая игра голкиперов Антони Лопеша и Стефана Руффье не позволяла счету измениться. И только на последних секундах матча Мусса Дембеле замкнул подачу в штрафную и вырвал победу для Лиона.
"Ткачи" после 21 тура набрали 37 очков и вышли на 2 место в турнирной таблице Лиги 1. Сент-Этьен упал на 3 позицию с 36 пунктами.
Другие поединки завершились в основном минимальной победой одной из команд, и только Ренн и Монпелье вообще не забивали голов.