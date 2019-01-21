toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
ТРАНСФЕРЫ ЛИВЕРПУЛЬ - ЛЕСТЕР СИТИ БАРСЕЛОНА - СЕВИЛЬЯ

Лига 1: Лион на последних секундах фантастического матча победил Сент-Этьен в Ронском дерби, Марсель обыграл Кан

21 января 00:16 76 Читати українською
Лига 1: Лион на последних секундах фантастического матча победил Сент-Этьен в Ронском дерби, Марсель обыграл Кан
Ромен Амума / ФК Сент-Этьен

Лион в принципиальному для себя матче на последних секундах вырвал победу у Сент-Этьена, Марсель справился с Каном.

Франция. Лига 1, 21 тур

Ренн – Монпелье – 0:0

Анже – Нант – 1:0

Гол: Фулжене, 90+4

Кан – Марсель – 0:1

Гол: Сансон, 47

Бордо – Дижон – 1:0

Гол: Корнелиус, 77

Удаление: Амальфитано, 34 (Дижон)

Сент-Этьен – Лион – 1:2

Голы: Амума, 22 – Фекир, 65 (пен.), Дембеле, 90+4

Сент-Этьен и Лион встретились на Жоффруа Гишар в Ронском дерби. Обе команды ведут борьбу за Лигу чемпионов. Уже в первом тайме Ромен Амума замкнул подачу сверху и открыл счет в матче. Во втором тайме "ткачи" начали перехватывать игровое преимущество и заработали пенальти, который реализовал Набиль Фекир. Но фантастическая игра голкиперов Антони Лопеша и Стефана Руффье не позволяла счету измениться. И только на последних секундах матча Мусса Дембеле замкнул подачу в штрафную и вырвал победу для Лиона.

"Ткачи" после 21 тура набрали 37 очков и вышли на 2 место в турнирной таблице Лиги 1. Сент-Этьен упал на 3 позицию с 36 пунктами.

Другие поединки завершились в основном минимальной победой одной из команд, и только Ренн и Монпелье вообще не забивали голов.

Франция21 турЖоффруа Гишар (Сент-Этьен)

Сент-Этьен - Лион: Воскресенье 20 января 2019

Сент-Этьен
Матч окончен
1 : 2
Лион
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Франция Сент-Этьен Сент-Этьен Нант Нант Лион Лион Ренн Ренн Марсель Марсель Анже Анже Монпелье Монпелье Кан Кан Дижон Дижон Бордо Бордо Сент-Этьен - Лион Анже - Нант Бордо - Дижон Кан - Марсель Ренн - Монпелье
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
час
:
54
мин
Шахтер
16:00
Лех
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук