Лига 1: Лион на последних секундах фантастического матча победил Сент-Этьен в Ронском дерби, Марсель обыграл Кан

Лион в принципиальному для себя матче на последних секундах вырвал победу у Сент-Этьена, Марсель справился с Каном.

Франция. Лига 1, 21 тур

Ренн – Монпелье – 0:0

Анже – Нант – 1:0

Гол: Фулжене, 90+4

Кан – Марсель – 0:1

Гол: Сансон, 47

Бордо – Дижон – 1:0

Гол: Корнелиус, 77

Удаление: Амальфитано, 34 (Дижон)

Сент-Этьен – Лион – 1:2

Голы: Амума, 22 – Фекир, 65 (пен.), Дембеле, 90+4

Сент-Этьен и Лион встретились на Жоффруа Гишар в Ронском дерби. Обе команды ведут борьбу за Лигу чемпионов. Уже в первом тайме Ромен Амума замкнул подачу сверху и открыл счет в матче. Во втором тайме "ткачи" начали перехватывать игровое преимущество и заработали пенальти, который реализовал Набиль Фекир. Но фантастическая игра голкиперов Антони Лопеша и Стефана Руффье не позволяла счету измениться. И только на последних секундах матча Мусса Дембеле замкнул подачу в штрафную и вырвал победу для Лиона.

"Ткачи" после 21 тура набрали 37 очков и вышли на 2 место в турнирной таблице Лиги 1. Сент-Этьен упал на 3 позицию с 36 пунктами.

Другие поединки завершились в основном минимальной победой одной из команд, и только Ренн и Монпелье вообще не забивали голов.