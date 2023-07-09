Очередным новичком стал 22-летний полузащитник Бренден Ааронсон, сообщает официальный сайт берлинцев. Это аренда на сезон 2023/24.

Лидс объявил об отставке экс-тренера сборной Англии – он не смог спасти от вылета из АПЛ

Год назад Ааронсон перешел из Зальцбурга в Лидс за 30 млн евро. Хавбек сборной США отыграл 40 матчей, в которых отличился одним голом и 3 ассистами. Впрочем, это не помогло "павлинам" избежать вылета из английской Премьер-лиги.

Ааронсон вместо Чемпионшипа будет выступать в ЛЧ, куда Унион пробился по итогам прошедшего сезона. Команда Урса Фишера заняла четвертое место Бундеслиги и впервые сыграет в главном клубном турнире Европы.

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