Турция неожиданно потеряла очки в матче 3 тура отбора на ЧМ против Латвии. Смотрите видео голов и главных моментов встречи.

Хозяева получили комфортное преимущество благодаря ударам Карамана и Чалханоглу из-за пределов штрафной. Латвия в стремительной контратаке отквитала один гол еще до перерыва.

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Бурак Йылмаз также не ушел с поля без забитого мяча. Главный бомбардир турок реализовал пенальти за фол против Мулдура. Судьба матча казалась определенной, но гости нашли силы на два гола в ответ. Улдрикис и Икауниекс воспользовались провалами обороны соперника, зафиксировав окончательный счет – 3:3. Турция впервые потеряла очки в отборе, а Латвия наконец добыла один пункт.