Туреччина несподівано втратила очки в матчі 3 туру відбору на ЧС проти Латвії. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі.

Господарі здобули комфортну перевагу завдяки ударам Карамана і Чалханоглу з-за меж карного майданчика. Латвія у стрімкій контратаці відквитала один гол ще до перерви.

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Бурак Їлмаз також не пішов з поля без забитого м'яча. Головний бомбардир турків реалізував пенальті за фол проти Мулдура. Доля матчу здавалася визначеною, але гості знайшли сили на два голи у відповідь. Улдрікіс та Ікаунієкс скористалися провалами оборони суперника, зафіксувавши остаточний рахунок – 3:3. Туреччина вперше втратила очки у відборі, а Латвія нарешті здобула один пункт.