В расположении сборной Англии пополнение – опорник Кобби Майну впервые получил вызов к "трем львам".

Манчестер Юнайтед – Ливерпуль – 4:3 – видео голов и обзор матча

Поспособствовали этому впечатляющие выступления 18-летнего хавбека в этом сезоне, который успел даже стать игроком основы Манчестер Юнайтед. Так, Майну приложился к яркой победе "красных дьяволов" над Ливерпулем (4:3) в Кубке Англии.

В общем, Кобби провел 20 матчей за основную команду Манчестер Юнайтед в этом сезоне, в которых отметился 2 голами. Transfermarkt уже оценивает 18-летнего хавбека в 35 млн евро.

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