У розташуванні збірної Англії поповнення – опорник Коббі Майну вперше отримав виклик до "трьох левів".

Манчестер Юнайтед – Ліверпуль – 4:3 – відео голів та огляд матчу

Посприяли цьому вражаючі виступи 18-річного хавбека в цьому сезоні, який встиг навіть стати гравцем основи Манчестер Юнайтед. Так, Майну доклався до яскравої перемоги "червоних дияволів" над Ліверпулем (4:3) у Кубку Англії.

Загалом, Коббі провів 20 матчів за основну команду Манчестер Юнайтед в цьому сезоні, в яких відзначився 2 голами. Transfermarkt вже оцінює 18-річного хавбека у 35 млн євро.

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