Германия уступила Северной Македонии в рамках 3-го тура отбора на ЧМ-22. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

ЧМ-2022. Квалификация, 3 турр

Группа J

Германия – Северная Македония – 1:2

Голы: Гюндоган, 62 (пен.) – Пандев, 45+2, Эльмас, 85

Отбор к ЧМ-2022: соперник сборной Украины опозорил Германию, Англия вырвала победу в Польше

Главной сенсацией вчерашнего вечера стал поединок в Дуйсбурге, где команда Германии принимала скромную Северную Македонию. Гости шокировали подопечных Лёва в конце первого тайма – открыл счет ветеран Горан Пандев.

Гюндогану голом в ответ в середине второй половины удалось немного успокоить фанатов, но ненадолго. Ближе к финальному свистку хавбек Наполи Элиф Эльмас сотворил сенсацию, позволив своей команде впервые в истории обыграть сборную Германии и опустить Бундестим на третью строчку группы J.

Македонцы завершают мартовский сбор на втором месте, а возглавляют группу армяне. Напомним, именно сборная Северной Македонии будет противостоять Украине на групповом этапе Евро-2020.

Ігнорував Україну, а до тріумфу з Моурінью дістався через суд – 10 фактів, які роблять Пандєва унікальною легендою