Німеччина поступилася Північній Македонії в рамках 3-го туру відбору на Чс-22. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

ЧС-2022. Кваліфікація, 3 тур

Група J

Німеччина – Пн. Македонія – 1:2

Голи: Гюндоган, 62 (пен.) – Пандев, 45+2, Ельмас, 85

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Головною сенсацією вчорашнього вечора став двобій у Дуйсбурзі, де команда Німеччини приймала скромну Північну Македонію. Гості шокували підопічних Льова наприкінці першого тайму – відкрив рахунок ветеран Горан Пандев.

Гюндогану голом у відповідь в середині другої половини вдалось трохи заспокоїти фанів, але ненадовго. Ближче до фінального свистка хавбек Наполі Еліф Ельмас створив сенсацію, дозволивши своїй команді вперше в історії обіграти збірну Німеччини та опустити Бундестім на третю сходинку групи J.

Македонці завершують березневий збір на другому місці, а очолюють групу вірмени. Нагадаємо, саме збірна Північної Македонії протистоятиме українцям на груповому етапі Євро-2020.

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