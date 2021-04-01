Состоялись поединки третьего тура квалификации к ЧМ-2022 в группах I и J. Читайте отчет встреч на Футбол 24.

ЧМ-2022. Квалификация, 3 тур

Группа I

Англия – Польша – 2:1

Голы: Кейн, 19 (пен.), Магуайр, 85 – Модер, 58

Андорра – Венгрия – 1:4

Голы: Пуйоль, 90+3 – Фиола, 45+2, Газдаг, 51, Кляйнгайслер, 58, Ему, 90

Сан-Марино – Албания – 0:2

Голы: Манай, 63, Узун, 58

Группа J

Лихтенштейн – Исландия – 1:4

Голы: Фрик, 79 – Севарссон, 12, Бьярнасон, 45+1, Палссон, 78, Сигурьонссон, 90+4

Германия – Северная Македония – 1:2

Голы: Гюндоган, 62 (пен.) – Пандев, 45+2, Эльмас, 85

Англия, несмотря на доминирование в поединке с Польшей, едва не умудрилась потерять очки. Кейн вывел команду "трех львов" вперед, реализовав пенальти, но молодой польский талант Якуб Модер сравнял счет после перерыва. К счастью для хозяев, Харри Магуайр сумел дожать гостей, и оставить сборную Англии с максимальным количеством очков после стартовых туров отбора.

В параллельных матчах групы І Венгрия разгромила сборную Андорры и поднялась на второе место, а национальная команда Сан-Марино прогнозируемо проиграла албанцам.

Главной сенсацией вечера стал поединок в Дуйсбурге, где команда Германии принимала скромную Северную Македонию. Гости шокировали подопечных Лева в конце первого тайма открыл счет ветеран Горан Пандев. Гюндогану голом в ответ удалось немного успокоить фанов чемпионов мира 2014 года, но ненадолго. Ближе до финального свистка хавбек Наполи Элиф Эльмас сотворил сенсацию, позволив своей команде впервые в истории обыграть сборную Германии и опустить Бундестим на третью строчку группы J. Македонцы завершают мартовский сбор на втором месте, а возглавляют группу армяне. Напомним, именно сборная Северной Македонии будет противостоять украинцам на групповом этапе Евро-2020.

В параллельном поединке Исландия разгромила Лихтенштейн, команды остаются аутсайдерами группы J.

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