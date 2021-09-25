Сенсационная победа аутсайдера над чемпионом в видеообзоре матча Алавес – Атлетико – 1:0
18:43 - Читати українською
Алавес минимально одолел Атлетико в 7 туре Примеры. Смотрите видео гола и обзор матча.
Команда со дна таблицы шокировала чемпиона уже на 4-ой минуте. Центрбек Лагуардиа головой замкнул идеальную подачу с углового от Дуарте.
Алавес минимально одолел Атлетико, нанеся "матрасникам" первое поражение в чемпионате
Атлетико создал слишком мало возможностей, чтобы отыграться. Лучший момент нивелировал тот же Лагуардия, который вынес мяч с линии ворот после хитрого удара Триппьера. 1:0 – Алавес набрал первые очки в сезоне, а подопечные Симеоне мирятся с дебютным поражением.
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