Сенсаційна перемога аутсайдера над чемпіоном у відеоогляді матчу Алавес – Атлетіко – 1:0
18:43 - Читать на русском
Алавес мінімально здолав Атлетіко у 7 турі Прімери. Дивіться відео гола та огляд матчу.
Команда з дна таблиці шокувала чемпіона вже на 4-ій хвилині. Центрбек Лагуардіа головою замкнув ідеальну подачу з кутового від Дуарте.
Алавес мінімально здолав Атлетіко, завдавши "матрацникам" першої поразки у чемпіонаті
Атлетіко створив занадто мало нагод, щоб відігратися. Найкращий момент нівелював той-таки Лагуардіа, який виніс м'яч з лінії воріт після хитрого удару Тріпп'єра. 1:0 – Алавес набрав перші очки у сезоні, а підопічні Сімеоне миряться з дебютною поразкою.
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