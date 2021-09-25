Алавес мінімально здолав Атлетіко у 7 турі Прімери. Дивіться відео гола та огляд матчу.

Команда з дна таблиці шокувала чемпіона вже на 4-ій хвилині. Центрбек Лагуардіа головою замкнув ідеальну подачу з кутового від Дуарте.

Алавес мінімально здолав Атлетіко, завдавши "матрацникам" першої поразки у чемпіонаті

Атлетіко створив занадто мало нагод, щоб відігратися. Найкращий момент нівелював той-таки Лагуардіа, який виніс м'яч з лінії воріт після хитрого удару Тріпп'єра. 1:0 – Алавес набрав перші очки у сезоні, а підопічні Сімеоне миряться з дебютною поразкою.