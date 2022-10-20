Сенсация в Кубке Боснии: гранд вылетел от команды третьего дивизиона, спасительный гол забил школьник
Челик выбил Сараево на стадии 1/16 финала Кубка Боснии и Герцеговины.
В 1/16 финала Кубка Боснии и Герцеговины произошла оглушительная сенсация. Один из местных грандов Сараево вылетел из розыгрыша турнира от Челика, команды из третьего дивизиона.
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Основное время матча завершилось со счётом 1:1, а в серии послематчевых пенальти Челик оказался точнее. Самое интересное в этой истории то, что в составе Челика счёт сравнял 18-летний школьник Эдин Дюрмич, который на следующий день вернулся за парту.
После этого позора главный тренер Сараево Федя Дудич подал в отставку.
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