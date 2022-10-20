Челік вибив Сараєво на стадії 1/16 фіналу Кубка Боснії та Герцеговини.

У 1/16 фіналу Кубка Боснії та Герцеговини відбулася приголомшлива сенсація. Один із місцевих грандів Сараєво вилетів із розіграшу турніру від Челіка, команди з третього дивізіону.

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Основний час завершився з рахунком 1:1, а в серії післяматчевих пенальті Челік виявився точнішим. Найцікавіше в цій історії те, що у складі Челіка рахунок зрівняв 18-річний школяр Едін Дюрміч, котрий наступного дня повернувся за парту.

Після цієї ганьби головний тренер Сараєво Федя Дудич подав у відставку.

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