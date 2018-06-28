Сенегал – Колумбия: послематчевая пресс-конференция Алью Сиссе

Наставник сборной Сенегала Алью Сиссе поделился впечатлениями от матча против Колумбии.

"Я очень горжусь своей командой и проделанной работой. Но мы не прошли в плей-офф, потому что не заслужили этого. Такова жизнь.

Сенегал – Колумбия – 0:1 – видео гола и обзор матча

Баллы фэйр-плей – это одно из правил, оно установлено регламентом турнира, и нам надо это уважать. Мы бы предпочли вылететь из турнира иначе, но получилось так, и все знали о регламенте.

Мне кажется, мы могли забить в первом тайме и в целом хорошо контролировали ход матча. Мне просто жаль команду, это поколение и игроков, которые сражались каждый день за нашу страну. Я продолжу поддерживать их и быть с ними – думаю, в будущем мы можем ожидать от них хорошего", – цитирует Сиссе официальный сайт ФИФА.

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