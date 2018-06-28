toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
АНГЛИЯ - БЕЛЬГИЯ СЕНЕГАЛ - КОЛУМБИЯ ЯПОНИЯ - ПОЛЬША ЮЖНАЯ КОРЕЯ - ГЕРМАНИЯ Новости ЧМ 2018

Сенегал – Колумбия: послематчевая пресс-конференция Алью Сиссе

20:50 47 Читати українською
Сенегал – Колумбия: послематчевая пресс-конференция Алью Сиссе
Алью Сіссе / Фото: ФІФА

Наставник сборной Сенегала Алью Сиссе поделился впечатлениями от матча против Колумбии.

"Я очень горжусь своей командой и проделанной работой. Но мы не прошли в плей-офф, потому что не заслужили этого. Такова жизнь.

Сенегал – Колумбия – 0:1 – видео гола и обзор матча

Баллы фэйр-плей – это одно из правил, оно установлено регламентом турнира, и нам надо это уважать. Мы бы предпочли вылететь из турнира иначе, но получилось так, и все знали о регламенте.

Мне кажется, мы могли забить в первом тайме и в целом хорошо контролировали ход матча. Мне просто жаль команду, это поколение и игроков, которые сражались каждый день за нашу страну. Я продолжу поддерживать их и быть с ними – думаю, в будущем мы можем ожидать от них хорошего", – цитирует Сиссе официальный сайт ФИФА.

ЧМ-2018 Сенегал – Колумбия: VAR снова вершит судьбы, или Пассивные африканцы сами себя перехитрили

ЧМ 20183 тур

Сенегал - Колумбия: Четверг 28 июня 2018

Сенегал
Матч окончен
0 : 1
Колумбия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
ЧМ 2018 Сенегал Сенегал Сенегал - Колумбия Алью Сиссе Алью Сиссе
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • ЧМ-2018 стал рекордным по количеству автоголов
    ЧС 2018 — 15:4575 ЧМ-2018 стал рекордным по количеству автоголов
1
дн
:
18
час
:
57
мин
Франция
17:00
Аргентина
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук