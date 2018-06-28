Сенегал – Колумбія: післяматчева прес-конференція Алью Сіссе

Наставник збірної Сенегала Алью Сіссе поділився враженнями від матчу проти Колумбії.

"Я дуже пишаюся своєю командою і виконаною роботою. Але ми не пройшли в плей-офф, тому що не заслужили цього. Таке життя.

Сенегал – Колумбія – 0:1 – відео гола та огляд матчу

Бали фейр-плей – це одне з правил, воно встановлено регламентом турніру, і нам треба це поважати. Ми б вважали за краще вилетіти з турніру інакше, але вийшло так, і все знали про регламент.

Мені здається, ми могли забити в першому таймі і в цілому добре контролювали хід матчу. Мені просто шкода команду, це покоління і гравців, які билися кожен день за нашу країну. Я продовжу підтримувати їх і бути з ними – думаю, в майбутньому ми можемо очікувати від них багато хорошого", – цитує Сіссе офіційний сайт ФІФА.

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