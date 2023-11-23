У середу, 23 листопада, виручка з супермаркету Антонелли Рокуццо в Росаріо була вкрадена.

У Росаріо двоє злодіїв викрали автомобіль із грошима, який належить родині дружини Ліонеля Мессі Антонелли Рокуццо. Як інформує Infobae, зловмисники вкрали близько 8 млн аргентинських песо, що еквівалентно приблизно 22 500 доларів.

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Повідомляється, що пограбування було "швидким і жорстким". Злочинці вийшли зі своєї машини і розбили одне з вікон автомобіля, в якому перебував двоюрідний брат Антонелли Рокуццо і двоє співробітників супермаркету. В автомобілі було багато готівки, оскільки брат дружини Мессі їхав до банку, щоб покласти її на рахунок.

Менеджерка супермаркету, яка була за кермом, спробувала прискоритися, щоб уникнути пограбування, але так і не змогла цього зробити – перед нею була інша машина.

Поліція вже приступила до вивчення камер відеоспостереження.

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