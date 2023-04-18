"Ты думаешь об украинской лиге и считаешь ее очень привлекательной, но боишься, что идет война и это может быть опасно. Из-за своего агента я получил предложение, хотел выслушать его. Моя семья сказала не ехать.

Металлист – Верес – 5:5 – видео голов и обзор уникального матча, повторившего рекорд УПЛ

Металлист придал мне уверенность и даже показал, как работает в течение недели. Я увидел, что это нормально. Это то, что произошло, и это то, что я сделал, и, в конце концов, это было сделано.

В Вальядолиде играл с Луниным или общался с ним? У меня не было возможности поговорить с ним, но мне придется попросить его контакты", – цитирует Коррала Cadena Ser.

Напомним, Роберто уже успел провести два поединка за харьковчан в УПЛ – поражение от Шахтера (0:1) и ничья с Вересом (5:5).

Удаление Эдмара и шестая ничья Ротаня – Александрия не сумела победить Металлист 1925