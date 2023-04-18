"Ти думаєш про українську лігу і вважаєш її дуже привабливою, але боїшся, що йде війна і це може бути небезпечно. Через свого агента я отримав пропозицію, хотів вислухати її. Моя сім'я сказала не їхати.

Металіст – Верес – 5:5 – відео голів і огляд унікального матчу, який повторив рекорд УПЛ

Металіст надав мені впевненості та навіть показав, як працює протягом тижня. Я побачив, що це нормально. Це те, що сталося, і це те, що я зробив, і врешті-решт це було зроблено.

У Вальядоліді грав з Луніним, чи спілкувався з ним? У мене не було можливості поговорити з ним, але мені доведеться попросити його контакти", – цитує Коррала Cadena Ser.

Нагадаємо, Роберто вже встиг провести два поєдинки за харків'ян в УПЛ – поразка від Шахтаря (0:1) та нічия з Вересом (5:5).

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