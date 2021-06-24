"Сборная Украины хорошо играла в групповом этапе чемпионата Европы, они здорово себя показали. У них был отличный матч с Голландией, который, к сожалению, не удалось выиграть. Но Андрей Шевченко как опытный человек, который и играл, и работает в своей команде, нашел подход к футболистам. Поговорил с ними на украинском, наверное, настроил их. Вот они и вышли дальше.

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Украина – Швеция – хорошая пара, обе команды очень перспективные. У Украины есть неплохие шансы пройти дальше. Так что будет очень интересно посмотреть на эту игру. Как далеко пройдет сборная Украины? Думаю, это вопрос к Андрею Шевченко. И то, он вам тоже точно не скажет. Но, повторюсь, играют они хорошо, так что будем надеяться, что все у них получится", – цитирует Юрия Семина Sport24.

Напомним, сборной Украины хватило третьего места, чтобы пробиться в плей-офф Евро-2020. На стадии 1/8 финала подопечные Шевченко встретятся со Швецией (29 июня).

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