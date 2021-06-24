"Збірна України добре грала в груповому етапі чемпіонату Європи, вони чудово себе показали. У них був відмінний матч з Нідерландами, у якому, на жаль, не вдалося перемогти. Андрій Шевченко як досвідчена людина, яка і грала, і працює в своїй команді, знайшов підхід до футболістів. Поговорив з ними українською, напевно, налаштував їх. Ось вони і вийшли далі.

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Україна – Швеція – хороша пара, обидві команди є дуже перспективними. В України є непогані шанси пройти далі. Отже, буде дуже цікаво подивитися на цю гру. Як далеко пройде збірна України? Думаю, це питання до Андрія Шевченка. Та навіть він вам не дасть точної відповіді. Але, повторюся, грають вони добре, так що будемо сподіватися, що все у них вийде", – цитує Юрія Сьоміна Sport24.

Нагадаємо, збірній України вистачило третього місця, щоб пробитися в плей-офф Євро-2020. На стадії 1/8 фіналу підопічні Шевченка зустрінуться зі Швецією (29 червня).

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