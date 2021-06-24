Настроение представителей главной команды страны значительно улучшилось после новости о продолжении борьбы на чемпионате Европы.

Сборная Украины будет играть в плей-офф / Facebook УАФ

Швеция победила Польшу (3:2), а Испания разгромила Словакию (5:0), что позволило команде Андрея Шевченко выйти в 1/8 финала Евро-2020 с третьего места группы С.

Украина вышла в плей-офф Евро-2020 – команда Шевченко узнала соперника в 1/8 финала

За решающими поединками все сборники наблюдали в гостинице. После них атмосфера значительно улучшилась. Отовсюду звучали поздравления, было слышно смех и искренние эмоции. Еще бы! "Сине-желтые" впервые сыграют в плей-офф чемпионата Европы.

Заметим, что соперником сборной Украины в 1/8 финала Евро-2020 станет команда Швеции. Коллективы встретятся 29 июня в шотландском городе Глазго.

"Хотілось більшого": що спричинило фіаско України з "міні-збірною Німеччини", або Хто вожак у зграї Шевченка