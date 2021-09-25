Российский специалист Юрий Семин принял решение больше не работать в Ростове.

74-летний тренер подал в отставку с поста наставника "желто-синих", сообщает пресс-служба клуба. Причиной такого решения стала встреча Семина с президентом Арташесом Арутюнянцем.

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Специалист уже прокомментировал свой уход: "Решение мы приняли вместе. Хочу поблагодарить руководство за дружную работу. Спасибо игрокам, но жизнь распорядилась по-другому. Мы расстаемся друзьями и будем друг другу помогать".

Напомним, Юрий Семин возглавил Ростов в августе этого года. Под его руководством коллектив победил только в одном из 7 матчей. В свое время россиянин тренировал киевское Динамо.

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